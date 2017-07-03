Саньоль объяснил свою критику в адрес Анчелотти

Вилли Саньоль, новый ассистент главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, очень рад, что работает под руководством итальянского специалиста. Однако недавно Саньоль критиковал Анчелотти за то, что он не обращает должного внимания на воспитанников немецкого гранда и не очень доверяет им.
«Человек имеет право на критику и на высказывание своей точки зрения. Критика часто является первым шагом для дальнейшего развития. Как только я получил приглашение «Баварии», долго не раздумывал. После звонка из «Баварии» все остальные предложения становятся второстепенными. Для меня это лучшее решение в моей тренерской карьере», — приводит слова Саньоля tz.