В бразильской конфедерации футбола поддержали включение Сорокина в совет ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин способен отлично вписаться в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение высказал вице-президент бразильской конфедерации футбола, член совета ФИФА Фернандо Сарни.
Одно место от Европы в совете ФИФА остаётся вакантным, и Сорокин является единственным кандидатом на это место.
«Сорокин уже посещал заседания совета как координатор подготовки чемпионата мира 2018 года. Это значит, что он хорошо знает текущую ситуацию. Если честно, лично я с ним не общался, но от своих знакомых слышал только хорошие отзывы о нём. Уверен, что он отлично впишется в совет ФИФА», — цитирует Сарни ТАСС.