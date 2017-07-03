Источник: Акинфеев пригрозил Черчесову уходом из сборной России

Стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером, утверждает «Советский спорт». В частности, по информации источника, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пригрозил уходом из российской национальной команды.
«В сборной стремительно нарастает количество взаимных претензий между тренером и ключевыми игроками. Василий Березуцкий, как говорят наши источники в сборной, уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды», — отмечает издание.
Сборная России на Кубке конфедераций не сумела преодолеть групповой этап, заняв третье место в группе. В следующем году россиянам предстоит выступить на домашнем чемпионате мира.