Слуцкий провёл первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска

Сегодня футболисты «Халл Сити» вышли из отпуска и приступили к подготовке к предстоящему сезону в Чемпионшипе. Как сообщает официальный «твиттер» английского клуба, новый главный тренер команды Леонид Слуцкий проводит встречу со своими подопечными в преддверии сбора.
После занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч. Подопечные Слуцкого сыграют три матча — 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля — с «Бенфикой».
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