Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций

Сборная Германии на своей официальной странице в «Твиттере» поблагодарила Россию за проведение Кубка конфедераций. Сделали это немцы на русском языке.
«Спасибо за всё. Мы вернёмся в 2018 году. Данкэ», — говорится в сообщении.
Накануне сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили (1:0). Автором единственного гола стал Ларс Штиндль. Сборная Германии также выиграла награду ФИФА за фэйр-плей.
Ранее полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер в открытом письме поблагодарил болельщиков и организаторов КК.
А побеждают немцы! Как «второй состав» Германии выиграл Кубок конфедераций
Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира.