Каранка: вряд ли Моуринью вернётся в «Реал», но нельзя предсказать будущее

Аитор Каранка, бывший помощник экс-наставника мадридского «Реала» Жозе Моуринью, поделился мнением, может ли португальский специалист вернуться в «Королевский клуб». Сам Каранка не очень верит в возможность подобного развития событий.
«Вряд ли Моуринью вернётся в «Реал». Году идут. Зидан справляется со своими обязанностями хорошо, а Жозе выиграл три титула в своём первом сезоне у руля «Манчестер Юнайтед». Однако никогда нельзя предсказать будущее», — приводит слова Каранки Marca.
Моуринью, ныне работающий у руля «Манчестер Юнайтед», возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. В своём последнем сезоне у руля «сливочных» он конфликтовал со многими игроками команды. Когда бывший голкипер и капитан команды Икер Касильяс вернулся в строй после травмы руки, Моуринью посадил его на скамейку запасных, отдавая предпочтение Диего Лопесу.