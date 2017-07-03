«Краснодар» готов заплатить € 3,5 млн за хавбека «Легии» Оджиджа-Офоэ

Полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ может покинуть команду. Eurosport.onet.pl сообщает, что футболист не тренируется с клубом и хочет уйти. Договор 28-летнего хавбека действует до лета 2018 года.
В услугах Оджиджа-Офоэ, в активе которого два матча за сборную Бельгии, заинтересованы «Олимпиакос» и «Краснодар». «Горожане» готовы заплатить за бельгийца € 3,5 млн. При этом на сайте Transfermarkt футболист оценивается в € 5 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Польши Вадис Оджиджа-Офоэ принял участие в 31 матче и забил 4 гола.
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