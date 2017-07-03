Видео. Топ-10 голов «Спартака» в сезоне-2016/17

«Спартак» на официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором предлагает болельщикам выбрать лучший гол из предложенных десяти.
1. 31 июля. Гол Джано в ворота «Арсенала».
2. 13 августа. Гол Попова в ворота «Рубина».
3. 28 августа. Гол Промеса в ворота «Анжи».
4. 16 сентября. Гол Джано в ворота «Оренбурга».
5. 22 октября. Гол Зе Луиша в ворота ЦСКА.
6. 20 ноября. Гол Глушакова в ворота «Амкара».
7. 5 марта. Гол Фернандо в ворота «Краснодара».
8. 3 апреля. Гол Зобнина в ворота «Оренбурга».
9. 16 апреля. Гол Самедова в ворота «Зенита».
10. 17 мая. Гол Промеса в ворота «Терека».
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