Халк: верю, что «Зенит» одержит много побед на новом стадионе

Нападающий «Шанхай-СИПГ» Халк, известный в России по выступлению за «Зенит», верит, что питерцы на новом стадионе одержат много побед. Об этом футболист рассказал в прямом эфире #VKLive.
«Я очень хотел поиграть на новом стадионе, но так и не удалось это сделать. Наблюдал за его стройкой, но видел только снаружи, а вчера удалось посмотреть на него и изнутри. Он потрясающий, поэтому я поздравляю Санкт-Петербург и верю, что «Зенит» одержит много побед на новом стадионе. Испытываю чувство ностальгии. Я провёл здесь четыре счастливых года, приятно возвращаться.
В жизни всё возможно. Я навсегда сохранил «Зенит» в сердце. Я пришёл через открытую дверь, ушёл тоже. Для меня, думаю, двери всегда открыты.
Я слежу за «Зенитом». Не всегда получается смотреть, но результаты смотрю всегда. Конечно, общаюсь с экс-игроками. В основном с иностранцами, иногда со Смольниковым, но я с теплотой вспоминаю и остальных», — рассказал Халк.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
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