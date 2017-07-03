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Коноплянка: раскритиковал Вайнцирля, чтобы защитить «Шальке-04»

3 июля 2017, понедельник. 13:29. Футбол

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка попытался обосновать свою критику в адрес бывшего главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Украинский футболист, в частности, назвал Вайнцирля трусом, вместе с которым у гельзенкирхенской команды, на его взгляд, не было бы будущего. По окончании минувшего сезона Вайнцирль был отправлен в отставку. Кроме того, было принято решение оштрафовать Коноплняку за его слова.

«Я раскритиковал Вайнцирля, чтобы защитить клуб. На мой взгляд, он больше не мог бы развиваться, если бы мы продолжали работать так же. Для меня было очевидно, что я должен паковать чемоданы, если Вайнцирль останется на своём посту. Мне было нелегко являться бесспорным игроком сборной Украины, когда я не попадал в заявку «Шальке». Было очень много явлений, которые были мне непонятны. Чувствовал себя исключённым из команды, а мне между тем никто не называл причину», — цитирует Коноплянку Bild.

«Трабзонспор» готов заплатить за Коноплянку не более € 12 млн
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Шальке-04 Евгений Коноплянка Маркус Вайнцирль
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3 июля 2017, понедельник
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