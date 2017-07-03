Ткаченко: Смолов советовался с Черчесовым по поводу будущего, конфликта нет

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, прокомментировал сообщения СМИ о конфликте форварда с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
«У Смолова конфликт с Черчесовым? Нет. В подтверждение дам факт, вчера Федя и Станислав общались по телефону, Федя советовался по поводу своего будущего. Был бы конфликт, такого разговора точно бы не было», — цитирует Ткаченко «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером.