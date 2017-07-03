Халк: непопадание Аргентины на ЧМ-2018 доставит бразильцам грусть и радость

Нападающий «Шанхай-СИПГ» Халк, известный в России по выступлению за «Зенит», рассказал о чувствах, которые могут возникнуть у бразильцев, если сборная Аргентины не попадёт на чемпионат мира — 2018. После 14 туров аргентинцы занимают пятое место в своей отборочной группе.
«Очень сложно отобраться на чемпионат мира. У нас война в каждом матче. Но всё же я думаю, Аргентина отберётся на турнир. Думаю, бразильцы в случае непопадания Аргентины на турнир будут испытывать смешанные чувства: одновременно и грусть, и радость. Радость из-за непопадания вечного конкурента, грусть из-за того, что яркая команда с красивой игрой не примет участия в футбольном празднике», — рассказал Халк в прямом эфире #VKLive.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице в соцсети «ВКонтакте».