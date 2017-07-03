Мората провёл переговоры с «Реалом», но «МЮ» не хочет платить больше € 80 млн

Хуанма Лопес, агент нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, вместе с отцом футболиста встретился 3 июля с представителями «Королевского клуба», сообщает AS.
Агент представил предложение «Манчестер Юнайтед» по футболисту сборной Испании, однако европейские гранды пока не могут прийти к общему знаменателю. Королевский клуб» требует за своего игрока более € 80 млн, тогда как манкунианцы не намерены платить такую сумму.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал Морате, что рассчитывает на него, однако он твёрдо намерен покинуть стан «сливочных» в поисках большей игровой практики.
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