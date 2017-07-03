Вместимость стадиона «Краснодар» в новом сезоне незначительно снизится

Вместимость домашней арены ФК «Краснодар» незначительно снизится в новом сезоне. Об этом в беседе с пресс-службой клуба рассказал исполнительный директор стадиона Владимир Абрамко.
«Да, в новом сезоне она снизится, но незначительно. Связано это с тем, что при проектировке невозможно учесть всех нюансов, и кое-какие моменты становятся понятными только во время эксплуатации. Так мы выявили ряд зрительских мест, к которым пришедшим на стадион гостям подобраться было очень трудно. Сейчас мы эти «зоны недоступности» просто убрали. Кроме того, чтобы зрителям было комфортно, в некоторых местах мы расширили расстояние между креслами и увеличили проходы между рядами. В результате в настоящее время арена вмещает 33 979 зрителей. Зато теперь к абсолютно любому месту болельщик может подойти без малейших проблем, а заняв его, имеет возможность с комфортом наблюдать за игрой.
Состояние газона? Собственными силами мы провели реновацию поля. Была сделана так называемая «скарификация» – удаление с поля органического мусора, скапливающегося на нем в течение сезона. Мы осуществили подсев, добавили удобрения и вывели новый стабильный газон, который к старту сезона приобретет свои оптимальные игровые кондиции.
Кроме того, предыдущий сезон показал, что на полностью натуральном газоне, как за ним не ухаживай, все же появляются определенные проблемные зоны – это зоны перемещения ассистентов главного арбитра. Было принято решение осуществить так называемую «прошивку» данных зон, то есть сделать в этих местах гибридное покрытие. На данный момент уже выполнено около 60% этих работ, а к первому нашему домашнему матчу они будут завершены полностью.
Весной мы закончили строительство питомника для газона нашего стадиона на территории академии. Там уже выращена трава точно такого же качества и по аналогичной технологии, что и на стадионе. Так что теперь в случае необходимости у нас всегда есть возможность заменить куски газона, не подлежащие восстановлению, на новые без потери качества», — рассказал Абрамко.