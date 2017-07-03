Новичок «Ромы» Карсдорп пропустит месяц в связи с операцией

Новичок «Ромы» Рик Карсдорп», который во время летнего трансферного окна перебрался в итальянский клуб из «Фейеноорда», будет вынужден пропустить четыре недели. Об этом сообщает пресс-служба римской команды.
Защитник «Ромы» был прооперирован в связи с повреждением мениска. Футболисту потребовалась артроскопия, и операция прошла успешно.
Напомним, что «Рома» заплатила за 22-летнего голландца € 14 млн плюс бонусы. Рик Карсдорп подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.
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