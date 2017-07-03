Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России

Защитник «Спартака» Сердар Таски не поможет красно-белым в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Немецкий футболист пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы, — сообщает пресс-служба клуба. Немецкий легионер также пропустит товарищескую встречу «Спартака» с ФК «Славен Белупо» из Хорватии, которая состоится 7 июля.
В субботу в первом контрольном матче «Спартака» с «Вождовацем» (3:2) центральный защитник красно-белых Сердар Таски схлопотал повреждение. После обследования выяснилось, что у футболиста перелом пятого пальца правой стопы.
Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.