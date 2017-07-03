Радимов: сборная России на Кубке конфедераций подарила надежду на будущее

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, который завершился 2 июля в Санкт-Петербурге.
«В нашей стране прошёл праздник футбола. Болельщики шли на стадион, активно болели за все команды. За другие города не скажу, но в Питере прекрасная погода, всё замечательно. Матч полуфинала между чилийцами и португальцами – это для меня самое яркое впечатление турнира, особенно серия пенальти. Самый яркий игрок Леон Горецка у немцев.
Среди фанатов выделю чилийских болельщиков, но и наши соотечественники показали себя с лучшей стороны. На стадион было приятно ходить. Не было расизма и мата. Что касается нашей сборной, то она подарила надежду на будущее», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.