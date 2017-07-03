В ФИФА обвиняли Инфантино, что тот летал на самолёте, принадлежащем Усманову

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее обвинялся в том, что несколько раз летал на самолёте российского бизнесмена Алишера Усманова. Как утверждает издание Mail on Sunday, глава ФИФА, в частности, летал на таком самолёте из Милана в Рим на встречу с папой римским. Это могло стать причиной «конфликта интересов», так как Усманов близко связан с российским спортом.
Отмечается, что некоторые члены ФИФА обвиняли Инфантино в этом и подали частную письменную жалобу. Дело в том, что Инфантино не предупредил организацию о своих перелётах на частном самолете, а это является нарушением правил организации. Однако комитет по этике ФИФА не нашёл фактов, подтверждающих данные обвинения.
Прокурор по этике ФИФА Роберт Торрес отметил, что самолёт для поездки к папе римскому принадлежал Леону Семененко, другу Инфантино. Это судно было куплено два года назад у Усманова.
«Связи между Семененко и Усмановым были недостаточно близки, чтобы их можно было рассматривать в свете „конфликта интересов“», — отметил Торрес.
«Самолёт мой с 2014 года. Наши семьи, мои и Джанни Инфантино, дружат уже много лет. Я предложил подвезти его из Милана в Рим, потому что я летел на вечеринку. Потом я остался в Риме, и позволил ему взять самолёт в Женеву. Я потратил не менее двух часов, чтобы дать объяснения специальному следователю от ФИФА», — сказал Семененко.
Несмотря на это заявление, издание подчёркивает, что самолёт изменил владельца в тот же месяц, когда им пользовался Инфантино. Лайнер был зарегистрирован на Каймановых островах, и невозможно понять, кто им владеет в действительности.
Такие данные были направлены в ФИФА, на что последовал ответ, что дело уже закрыто. Один из представителей ФИФА отметил, что если самолёт и был собственностью Усманова, то Инфантино об этом не знал, поэтому к нему не может быть подозрений.