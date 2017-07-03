Терри: хочу помочь «Астон Вилле» добиться чего-то особенного в этом сезоне

Новичок «Астон Виллы», бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри прокомментировал решение перейти в команду Чемпионшипа. Договор с 36-летним футболистом подписан на один год.
«Я рад присоединиться к «Астон Вилле». Это клуб, которым я восхищался издалека в течение многих лет. «Вилла Парк» — один из лучших стадионов в стране, здесь есть группы опытных игроков, с опытным и успешным тренером Стивом Брюсом. Не могу дождаться, когда начну тренироваться с командой. Хочу помочь «Астон Вилле» добиться чего-то особенного в этом сезоне», — цитирует Терри пресс-служба клуба.
«Астон Вилла» объявила о переходе Терри