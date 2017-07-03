Слуцкий встретился с болельщиками «Халл Сити»

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий провёл встречу с болельщиками команды на базе в первый рабочий день. Сегодня футболисты английского клуба вышли из отпуска и приступили к подготовке в новому сезону. Слуцкий пообщался с поклонниками «Халл Сити» и раздавал им автографы.
Сегодня ранее Слуцкий провёл встречу со своими подопечными в преддверии сбора. После занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» английского клуба.
Слуцкий провёл первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска