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Слуцкий встретился с болельщиками «Халл Сити»

3 июля 2017, понедельник. 15:36. Футбол

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий провёл встречу с болельщиками команды на базе в первый рабочий день. Сегодня футболисты английского клуба вышли из отпуска и приступили к подготовке в новому сезону. Слуцкий пообщался с поклонниками «Халл Сити» и раздавал им автографы.

Сегодня ранее Слуцкий провёл встречу со своими подопечными в преддверии сбора. После занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» английского клуба.

Слуцкий провёл первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
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