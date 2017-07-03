Лебедев: болельщики участников КК-2017 восхищались гостеприимством России

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился мнением о завершившемся Кубке конфедераций — 2017.
«Кубок конфедераций стал последним выпускным экзаменом для нашей страны перед чемпионатом мира — 2018. Россия его сдала достаточно успешно. Больше всего мне понравилось то, что безопасность на турнире была обеспечена на 100%. Я не слышал ни об одной стычке фанатов, ни об одной драке или инциденте. Это самый главный показатель, ведь в иностранной прессе долго муссировалась тема безопасности. Россия доказала, что на чемпионате мира будет всё хорошо. Болельщики участников Кубка конфедераций восхищались гостеприимством России», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.