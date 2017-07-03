Радимов: если немцы на ЧМ-2018 привезут третий состав, они всё равно выиграют?

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу сборной Германии в финале Кубка конфедераций над Чили (1:0). Специалист задался вопросом: если немцы привезут на чемпионат мира 2018 года третий состав, они всё равно выиграют турнир?
«Команды показали очень интересный футбол, держали в напряжении весь матч. Но, к сожалению, одна ошибка решила исход. Немцы забили именно в тот момент, когда чилийцы были на порядок сильнее. Чилийцы как минимум на один гол наиграли, но результат здесь и сейчас на табло 0:1, и чемпионами стали немцы. Меня вот интересует, если немцы в следующем году на чемпионат мира привезут свой третий состав, то они всё равно чемпионат мира выиграют? Думаю, что основным составом всё-таки будет тот, который отдыхал, там сильнее футболисты. Но ещё целый сезон впереди, наверняка из этого состава кто-то тоже появится», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.