Червиченко: решения арабского джентльмена в матче за третье место на КК странные

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями о прошедшем Кубке конфедераций, отметив некоторые спорные решения арбитра Фахада Аль-Мирдаси в матче за третье место Португалия — Мексика (2:1).
«Единственное разочарование Кубка конфедераций – судейство в матче за третье место. Я всеми руками за видеоповторы. Они делают игру более справедливой, но всё ещё нуждаются в доработке. Например, когда судья обязан смотреть их, а когда не обязан. Решения арабского джентльмена в матче за третье место очень странные. Обратись он к видеоповторам, всё было бы с точностью до наоборот. В мексиканские ворота не было бы пенальти, а в португальские назначили бы. Ситуация, когда судья сам выбирает, смотреть или нет, кажется немного странной», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.