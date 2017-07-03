Пресс-атташе сборной России: конфликты выдуманы, причём весьма непрофессионально

Информация о конфликтах в стане сборной России не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров. Ранее издание «Советский спорт» сообщило, что стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером. В частности, по информации источника, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пригрозил уходом из российской национальной команды.
«Сложно комментировать информацию, которая появилась на ровном месте и не имеет под собой никаких оснований. За месяц совместного пребывания в период подготовки и проведения Кубка конфедераций команда действительно была одним целым и старалась показать максимальные результаты. Все прекрасно видели, что футболисты отдавали себя на поле без остатка, и болельщики это оценили. Конфликты, о которых говорит автор, выдуманы, причём весьма непрофессионально. По моей информации, известно это и владельцам издания. Не хотелось бы углубляться в полемику, потому что это бессмысленно и беспредметно», — сказал Владимиров.