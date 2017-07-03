Маклаков: у России появилась игра, она может достойно выступить на ЧМ-2018

Известный актёр и болельщик сборной России Алексей Маклаков поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, который завершился вчера финальным матчем в Санкт-Петербурге.
«Кубок конфедераций удался на славу — и организация, и все матчи. Турнир вызвал огромный интерес у зрителей, остался только восторг. Теперь хочется, чтобы чемпионат мира — 2018 прошёл ещё лучше. КК-2017 открыл много новых имён, особенно в этом отношении надо выделить сборную Германии. Мы поняли, что европейский футбол пока побеждает, а южноамериканский дарит нам именно праздник. Их соединение даёт нам отличное зрелище.
Ярких впечатлений было много, хотелось бы выделить чилийских болельщиков. Да и наш народ к чилийцам давно относится хорошо и дружественно, и многие болели за Чили. Остальные команды не должны жаловаться на отсутствие поддержки со стороны российских болельщиков. Все гости Кубка конфедераций сказали, что не ожидали такого дружелюбного приёма, это говорит о многом.
Что касается нашей сборной, то у неё появилась игра. Дай бог, чтобы футболисты закрепили этот уровень. Отталкиваясь от него, сборная России может достойно выступить на домашнем чемпионат мира», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.