«Вест Хэм» может выкупить Чичарито у «Байера» за £ 13 млн

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес, известный также как Чичарито, может перебраться на Туманный Альбион. Известно, что в услугах мексиканского нападающего заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». По информации Sky Sports, стороны уже провели переговоры.
Несмотря на то что «Байер» не горит желанием отпускать игрока, в контракте Чичарито прописана сумма отступных в размере £ 13 млн (около € 14,8 млн), и лондонцы могут данный пункт активировать. «Молотобойцы» нынешним летом хотят приобрести минимум одного нападающего, и Хавьер Эрнандес является главной целью.
Контракт 29-летнего форварда с «Байером» действует до лета 2018 года.