Петкович: Зобнин? Понравился этот пацан, он сказал, что я выбрал хорошую команду

Новичок «Спартака» сербский защитник Марко Петкович прокомментировал свой переход в стан красно-белых, а также поделился впечатлениями от знакомства с полузащитником Романом Зобниным.
«Какое впечатление от того, как меня встретили? Хорошее впечатление от всех людей, с которыми встретился. Понял, что я приехал в очень хорошую команду, возможно, самую большую в России. За кого болел в товарищеском матче «Спартака» с сербским «Вождовоцем»? Конечно, за «Спартак», сейчас это моя команда. Красно-белые выглядели неплохо, в некоторых моментах играли здорово. Наверное, когда вернутся игроки сборной, то команда будет лучше.
Почему не отправился в зарубежный клуб, как мои некоторые сверстники по молодёжной сборной Сербии? Думаю, что главной причиной стала травма крестообразных связок, из-за которой я потерял год или полтора. Что сказал Зобнину, у которого сейчас тяжёлая травма, когда встретился с ним? Мне понравился этот пацан. Я сказал ему, что повреждение тяжёлое, но надо обладать терпением. Через какое-то время всё будет нормально, и он будет в составе. Зобнин сказал, что в «Спартаке» хорошая атмосфера и что я выбрал для себя хорошую команду.
Почти всех игроков «Спартака» знал заочно. Наблюдал за командой в последнем сезоне, потому что «Спартак» — братский клуб «Црвены Звезды». Знаю, что красно-белые с самого начала боролись за чемпионство и в итоге выиграли РФПЛ. Кроме того, мы играли два товарищеских матча со «Спартаком».
Знаю ли о конкуренции в команде? Перед переходом в «Спартак» я услышал много хороших слов в адрес главного тренера Массимо Карреры от людей, которые с ним знакомы. Знаю, в какой клуб я перешёл, и игроков, выступающих на моей позиции. Думаю, что хорошая конкуренция не помешает. Кто будет лучше, тот будет играть. Это хорошо для всех нас», — сказал Петкович в интервью пресс-службе «Спартака».