Созин: заметка про скандал с Черчесовым – чернуха и провокация

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение об информации про конфликт в сборной России. Ранее издание «Советский спорт» сообщило, что стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером. В частности, по информации источника, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пригрозил уходом из российской национальной команды.
«С изумлением сегодня прочитал заявление «Советского спорта» с непонятным для меня текстом. Для меня «Советский спорт» всегда был газетой, которая освещала спорт в нашей жизни. Она была единственной, и на ней было воспитано огромное количество людей. Это издание, которое всегда внушало доверие. Но я не понимаю, заметка про скандал Черчесова со всеми игроками сборной – это пиар-акция? «Советский спорт» превратился в жёлтую прессу. В их статье нет и 5 % правды. Если так они повышают свой тираж, то да, это пиар-ход, но тем же самым мы раскачиваем лодку.
До чемпионата мира 11 месяцев, и писать откровенную непроверенную чернуху без ссылок – это провокация. Вливание такого недоверия футболистам и тренеру, который на сегодня ничего плохого не сделал, недопустимо. Не надо раскачивать лодку. Мы должны гордиться нашей командой, но с такими заметками мы никогда не будем гордиться ни футболистами, ни футболом», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».