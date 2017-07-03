Московское «Динамо» проведёт предсезонную встречу со своими болельщиками

Московское «Динамо» 11 июля проведёт предсезонную встречу болельщиков с руководством и командой, сообщает официальный сайт клуба.
У болельщиков будет возможность не только задать все интересующие вопросы и познакомиться с новичками команды, но и пообщаться с футболистами клуба на автограф-сессии, которая состоится сразу по окончании встречи. Помимо этого на мероприятии будут награждены болельщики, оформившие «золотой сезон» в сезоне-2016/17 ФНЛ, то есть те поклонники «Динамо», что были с командой на всех домашних и выездных матчах прошедшего сезона.
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