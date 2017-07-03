Миланов: в свободное время играю в футбольный менеджер и общаюсь с семьёй

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов рассказал о ходе сборов в Австрии и отметил, что неплохо чувствовал себя на позиции правого латераля в контрольной игре с «Партизаном» (3:0).
«Здесь, в Бад-Тацмансдорфе, мы работаем на совесть. Самая тяжёлая неделя сборов лично для меня — первая, но она уже прошла, и сейчас я получаю от занятий удовольствие. Чувствую себя очень хорошо, да и по ребятам видно, что проблем с физикой никаких нет. Играем товарищеские матчи, доводим кондиции до нужного уровня. Всё идёт по плану. Каждый футболист любит не только играть, но и отдыхать (улыбается). Да, отпуск получился не совсем полноценным, но речь идёт о национальной команде, о том, чтобы скорее вернуться в клуб, ведь надо как следует подготовиться к сезону. Это наша любимая работа, мы профессионалы и будем отдыхать столько, сколько позволено.
Сезон начинается совсем скоро, но уже через неделю, думаю, мы будем готовы на все сто. В ПФК ЦСКА за четыре года я сменил несколько амплуа, для меня это не проблема. Готов играть там, где скажут тренеры. Вот и на правом фланге чувствовал себя нормально.
Как скрашиваю свой досуг? В основном играю в футбольный менеджер на планшете и общаюсь с семьёй. А приставка ждёт меня в Москве, и совсем скоро я до неё доберусь(улыбается)», — цитирует Миланова сайт ЦСКА.