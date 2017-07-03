«Халл» Слуцкого продлил контракт с 20-летним полузащитником и отдал его в аренду

«Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, объявил о продлении контракта с полузащитником Джонатаном Эдвардсом. 20-летний футболист продлил соглашение ещё на один год, информирует официальный сайт английского клуба.
После продления контракта «тигры» отдали Эдвардса в аренду в клуб «Аккрингтон Стэнли», который выступает во Второй лиге (четвёртый по силе дивизион чемпионата Англии). Аренда рассчитана на один сезон, но у «Халла» будет право досрочно вернуть игрока в январе.
Вторую половину прошлого сезона Эдвардс провёл именно в «Аккрингтон Стэнли» и забил один гол в 10 матчах Второй лиги.