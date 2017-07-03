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В УЕФА пришли к выводу, что безопасное использование пиротехники невозможно

3 июля 2017, понедельник. 18:13. Футбол

Результаты нового независимого исследования УЕФА свидетельствуют, что использование пиротехники на стадионах серьёзно угрожает безопасности и здоровью людей. Вариантов безопасного применения пиротехники в отведённых для зрителей зонах не существует, сообщает пресс-служба организации.

На основе исследования, проведённого по заказу УЕФА и Международной ассоциации футбольных болельщиков (FSE), сделаны следующие выводы:

— Существует значительный риск для здоровья и безопасности при использовании пиротехники в непосредственной близости от других людей и при игнорировании безопасного расстояния, указанного на пиротехнических изделиях;

— Пиротехника несёт значительный риск для безопасности тех, кто её использует, других болельщиков, работников стадиона, игроков и официальных лиц;

— На всех пиротехнических изделиях указано безопасное расстояние применения, а этим ограничениям невозможно следовать на заполненном болельщиками стадионе;

— Использование на футбольном стадионе любого пиротехнического изделия опасно.

Среди выявленных в докладе рисков для здоровья и безопасности — ожоги кожи, воспламенение одежды, вызванные огнём повреждения зданий и пожароопасных материалов, ударное воздействие взрыва на людей и постройки, токсичное воздействие и задымление, прямое ударное воздействие на голову, глаза, зрение и слух, возникновение паники.

«Данные говорят, что пиротехника используется более чем на 25% матчей под эгидой УЕФА. Новый доклад ещё раз доказывает, что пиротехнике нет места на футбольных трибунах. В докладе говорится, что пиротехника обладает теми же свойствами, что и взрывчатые вещества, и, по сути, ничем от них не отличается. Там сказано, что такого понятия, как безопасное использование пиротехники, в столь замкнутых пространствах не существует. УЕФА признает, что в некоторых странах пиротехника может быть частью фан-культуры. Многие болельщики не изменят поведения за один день. Но посыл этого отчёта очевиден: использование пиротехники несёт риск для здоровья, безопасности и жизни болельщиков», — прокомментировал результаты исследования председатель рабочей группы УЕФА по пиротехнике Михаэль ван Праг.

УЕФА окажет помощь национальным ассоциациям и клубам, а также будет сотрудничать с Советом Европы и ЕС, чтобы разработать комплексный подход для борьбы с пиротехникой на футбольных стадионах на европейском, национальном и местном уровнях. УЕФА также будет работать с партнёрами в государственных органах, чтобы гарантировать применение эффективных мер по выявлению и наказанию тех, кто связан с использованием пиротехники на стадионах. Меры затронут тех, кто использует пиротехнику, и тех, кто им содействует, но не простых болельщиков или фан-группы в целом.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол УЕФА
Новости. Футбол
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