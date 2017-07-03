Защитник норвежского «Конгсвингера» Суслов может перейти в РФПЛ

25-летний российский защитник «Конгсвингера» Кирилл Суслов может перейти в один из клубов РФПЛ. Зимой предметный интерес к Суслову проявлял «Амкар», однако руководство «Конгсвингера», в прошлом году дошедшего до финала Кубка страны, затребовало неподъёмную для пермяков сумму за одного из своих ведущих игроков.
В декабре у защитника, вошедшего в символическую сборную минувшего сезона, заканчивается контракт, и он станет свободным агентом, в связи с чем «Конгсвингер» может продать его уже в летнее трансферное окно.
Помимо «Амкара», интерес к игроку также проявляет представитель высшего дивизиона чемпионата Норвегии «Тромсё».