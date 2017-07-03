Де Лаурентис: «Наполи» должен играть в Лиге чемпионов, иначе случится катастрофа

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высоко оценил потенциал текущего состава своей команды.
«По-моему, „Наполи“ ничего не потерял в это межсезонье. В нашей команде собраны игроки очень высокого класса, а потому её сложно усилить. Если мы хотим нацеливаться на скудетто, то должны набрать хорошие обороты уже в самом начале сезона. Я более чем доволен нынешним подбором игроков в „Наполи“. Но если появится шанс привлечь кого-то, кто сможет действительно усилить команду, я готов вмешаться.
Зарплатная ведомость команды растёт, общие затраты — тоже. Мы должны играть в Лиге чемпионов, иначе случится катастрофа", — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.