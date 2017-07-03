«Бетис» подтвердил интерес к Себальосу со стороны «Барселоны»

Вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер подтвердил информацию о том, что «Барселона» интересуется полузащитником его клуба Даниелем Себальосем.
«Это правда, что «Барселона» спрашивала моё мнение по поводу Себальоса, и я его им высказал. Во вторник или в среду наш новый главный тренер проведёт беседу с Даниелем, и надеюсь, игрок увидит, что наш проект основан не только вокруг него. Надеюсь, что Себальос останется с нами не только на ещё один сезон, а на большее время. Это правда, что у Даниела есть своя точка зрения, которая, возможно, заключается в том, что он будет чувствовать себя полноценнее, если перейдёт в топ-клуб», — цитирует Феррера AS.