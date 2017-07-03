Джей Родригес: хочу последовать примеру Ливермора и вернуться в сборную Англии

Нападающий Джей Родригес прокомментировал переход из «Саутгемптона» в «Вест Бромвич Альбион» и сообщил, что хочет вернуться в сборную Англии. Родригес не попал на ЧМ-2014 из-за травмы и с тех пор не вызывался в национальную команду.
«В „Вест Бромвиче“ подобрался хороший состав, это крепкая и сильная команда. Я смотрю на пример Джейка Ливермора, который перешёл в „Вест Бромвич“ и в итоге получил вызов в сборную Англии. Моя цель — продолжать совершенствоваться, упорно работать и помочь новому клубу.
Если меня снова вызовут в сборную Англии, это будет чем-то потрясающим. Понимаю, что мне ещё многое предстоит сделать для этого", — цитирует Родригеса сайт «дроздов».