Слуцкий: на первой встрече с игроками «Халла» рассказал им о себе и наших планах

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от первой встречи с игроками на тренировке, а также рассказал о трансферных планах клуба.
«Рад тому, что у меня состоялось первое знакомство с командой. На английском языке. Прошла первая тренировка. Всё хорошо и позитивно. Многие игроки вернулись из отпуска в хорошей форме. Это очень профессиональная команда. Сейчас наступает серьёзное время тренировок на протяжении 10 дней. Две тренировки в день – это сложное время для игроков. Я пытался объяснить футболистам принципы своей работы и философию. У нас получился хороший контакт.
Что сказал игрокам на своей первой встрече с ними? Это обычная первая встреча. Я представился, рассказал немного о себе и наших планах. Я говорил о нашей задаче на следующий сезон – это, конечно, выход в Премьер-лигу. Многие игроки готовы помочь «Халлу» в этом. Очень важно, что в команде много лидеров, английские игроки: Мэйсон, Мейлер, Доусон, Хаддлстоун, Клукас. Это серьёзное ядро. У нас также есть хорошие игроки линии атаки: Диоманде, Эвандро, Эрнандес, Гросицки. Есть и молодые футболисты, у которых появится шанс заиграть в первой команде.
Насколько мы близки к своим трансферным целям? Сейчас идёт много переговоров. Мы поговорили со многими потенциальными новичками. Надеюсь, перед нашей поездкой на сбор в Португалию приобретём несколько новичков. Болельщики, пожалуйста, не волнуйтесь по этому поводу. Это нелёгкая работа. Приобретение каждого игрока даётся нелегко, потому что это футболисты серьёзного уровня. Однако у меня позитивный настрой по поводу потенциальных приобретений», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
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