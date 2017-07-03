Рейнгольд: России не было на празднике футбола, на фоне Чили мы просто смешны!

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций—2017.
«На этом празднике футбола не было нас. Сравниваешь уровень нашего футбола и ведущих сборных вроде Чили и Германии… мы очень далеко отстали! Вообще, по всем показателям: тактика, стратегия, исполнение и т.д. — у нас много шума из ничего. Нам работать, работать, работать… Чили, Германия, Португалия, Мексика — там люди знают, что делать на поле, у них есть исполнители, которые знают, как всё нужно делать. А наша сборная абсолютно неконкурентоспособна. Абсолютно! Какие-то сдвиги есть, но в основном я вижу беготню, а мастерства — ноль, отсюда и соответствующий результат.
На мой взгляд, после сборной Новой Зеландии национальная команда России была слабейшей на турнире! По качеству игры и исполнительскому мастерству мы слабенькие, сильнее новозеландцев, но без вопросов идём прямо сразу за ними. Многие говорят, что мы здорово сыграли с Мексикой, а дальше-то что?! Мы проиграли и покинули домашний турнир. Бегали много, но в футболе ещё и исполнять нужно, это не лёгкая атлетика! Голевые моменты нужно реализовывать, а мы этого не умеем, потому что нет соответствующих футболистов. Мастерство играет огромную роль, и у нас его нет.
Дилетанты говорят: „У нас ещё год до чемпионата мира, будем подтягивать“. Да кого вы будете подтягивать?! Если играющий в нашей сборной Полоз считается одним из ведущих игроков, то о чём можно говорить?! Я ничего не имею против этого парня, но это стыдоба! Мы смотрели матч Германия — Чили, и хоть кто-нибудь был на поле по уровню похожий на Полоза или Бухарова?! А у нас таких ещё восемь человек! Так какой футбол мы хотим?! Нужно воспитывать, а мы опоздали, нужно было этим заниматься 10 лет назад, а сейчас мы цепляемся за Полоза и других. Игроки сегодняшней сборной России просто неконкурентоспособны, и на фоне Чили и Германии мы просто смешны!» — цитирует Рейнгольда Rusfootball.