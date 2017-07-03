У Маноласа, который не пришёл на медосмотр для «Зенита», родилась дочь

У греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа родилась дочь. Малышка получила имя Флора, сообщает пресс-служба римского клуба.
Ранее сообщалось, что Манолас попросил «Зенит» отложить переговоры о своём возможном переезде в Санкт-Петербург до сегодняшнего дня, однако российский клуб хотел завершить все переговоры до прошлой субботы, 1 июля.
28 июня появилась информация, что футболист должен был пройти медицинской осмотр для питерцев, однако он на него не прибыл. По одной из версий Манолас расстроен тем, как проходили переговоры с петербургским клубом.