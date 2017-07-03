Результат 2-го фестиваля НФЛ был пересмотрен из-за участия игрока-профессионала

В офис Народной футбольной лиги поступили официальные документы (заявочный лист команды «Иртыш», а также протоколы матчей), согласно которым в составе команды «Звезда» из Санкт-Петербурга, одержавшей победу в финале 2-го фестиваля НФЛ выступал как минимум один профессиональный футболист. В сезоне 1992 года футболист Эдуард Туляков (07.06.1969) играл за команду первой лиги Восточной зоны «Иртыш» (Омск).
«Вчера на заседании правления НФЛ в присутствии куратора региона Санкт-Петербурга Ахрика Цвейбы было принято решение результат финального матча аннулировать и ФК «Звезда» засчитать техническое поражение. Таким образом, победителем 2-го фестиваля была признана команда «АНХК», представляющая Хабаровский край.
Вчера руководители лиги — президент Гурам Аджоев, генеральный директор Валерий Зенков и один из кураторов Ахрик Цвейба представителям Хабаровского региона — сенатору в Совете Федерации от Хабаровского края Виктору Озерову, а также депутату законодательной думы Хабаровского края, председателю Общественного совета Сергею Сокуренко и представителю НФЛ в Хабаровском крае Владимиру Езову вручили кубок, а также сертификат на строительство нового мини-футбольного стадиона», — информирует сайт НФЛ.