Оуэн: в современном футболе невысокие нападающие стали вымирающим видом

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн отметил, что число невысоких форвардов в современном футболе стремительно снижается.
«Я был уникален тем, что был маленьким и очень быстрым. Сейчас нападающих моего роста — 170-175 см — в футболе почти не осталось. Антуан Гризманн — чуть ли не единственное исключение, ведь обычно команды играют с одним большим центральным нападающим. Форварды моего типа, как, например, Джермейн Дефо, в современном футболе стали вымирающей породой.
Я действительно думаю, что игроки такого плана когда-нибудь вернутся в моду. Например, в схеме с тремя центральными защитниками чаще всего используются два нападающих, один из которых может быть невысоким и шустрым. Но сейчас в моде нападающие типа Дидье Дрогба — Ромелу Лукаку, например", — цитирует Оуэна Goal.