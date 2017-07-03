В Саранске 8 июля запустят часы обратного отсчёта до ЧМ-2018

8 июля в Саранске на площади Тысячелетия состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчёта до чемпионата мира—2018. Мероприятие пройдёт в рамках официальной программы подготовки к турниру.
В 16:00 мск государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы и другие почётные гости запустят отсчёт до первого матча. Участниками исторического события станут тысячи жителей и гостей Саранска, которые получат возможность прикоснуться к атмосфере предстоящего мундиаля.
Чтобы гости почувствовали себя в центре праздника, официальный спонсор BUD Alcohol Free реализует обширную программу развлечений. Так, рядом с часами будет установлен большой шатёр с пространствами для игры в компьютерный футбол, кикер и фингербол. Все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть памятные подарки.
Кроме того, на площади появится фирменная повозка BUD AF, запряжённая лошадьми породы Clydesdales: для жителей США эта порода лошадей имеет историческое значение – в 1933 году, когда американцы праздновали отмену «сухого закона», именно Clydesdales доставили целую повозку Budweiser президенту страны Франклину Делано Рузвельту. В Саранске гости праздника смогут сделать фотографии с легендарными лошадьми на фоне упряжки. Запуск часов обратного отсчёта пройдёт при поддержке администрации городского округа Саранск.