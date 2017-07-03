Джибриль Сиссе может возобновить карьеру в Швейцарии

35-летний бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе может возобновить игровую карьеру, сообщает Yahoo Sports.
По информации издания, Сиссе, который принял решение о завершении карьеры игрока в феврале и стать консультантом издания Yahoo Sport France, может подписать однолетние соглашение с клубом «Ивердон» из третьего швейцарского дивизиона.
Сиссе начал профессиональную карьеру в 1998 году в «Осере», где надолго стал одним из лидеров клуба. В 2004 году форвард перешёл в «Ливерпуль». Далее он выступал за «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Аль-Гарафу», «Кубань» и «Бастию». За сборную Франции Сиссе провёл 41 матч, забив девять голов.