Майкл Кин: главная причина перехода в «Эвертон» — Куман

Защитник Майкл Кин поделился впечатлениями от перехода из «Бернли» в «Эвертон». Футболист подписал с «ирисками» контракт, рассчитанный до конца июня 2022 года.
«Я очень рад перейти в «Эвертон», это фантастический клуб со страстными фанатами и отличной историей. Мне уже не терпится приступить к тренировкам в новой команде.
Главным фактором для меня был тренер «Эвертона» Рональд Куман. Он выступал на моей позиции и был игроком мирового класса, выступая за «Барселону» и великолепную сборную Нидерландов. Стиль футбола, который он прививает «Эвертону», очень мне подойдёт", — цитирует Кина сайт «ирисок».
«Эвертон» объявил о переходе М. Кина, сумма трансфера может вырасти до £ 30 млн