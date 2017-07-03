Газзаев: та сборная России, что выступала на Кубке конфедераций, не готова к ЧМ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций—2017.
«Кубок конфедераций показал, что страна готова к проведению чемпионата мира. Все мы хотим, чтобы и наша сборная на ЧМ-2018 выступила удачно с точки зрения результата. Остался год — это будет год наших надежд. Та сборная, которая выступала на Кубке конфедераций, не готова к чемпионату мира. Тренерский штаб просмотрел игроков, проверил ближайший резерв в серьёзном турнире. Думаю, сделают соответствующие выводы, поскольку в таком составе очень сложно будет чего-то добиться на чемпионате мира. У тренерского штаба есть возможность провести анализ и выбрать футболистов, в том числе 8-10 человек из числа тех, которые не играли на Кубке конфедераций. Думаю, на сегодняшний день лучше нет.
Путин относится блестяще к этой сборной. Он очень переживает за выступление команды. Владимир Владимирович спросил у меня, когда футбол будет. Мы не должны говорить, что у нас нет футбола. Нужно проводить изменения. За последнее время не было никаких решений по улучшению футбола. Все переживают, президент в том числе. Посмотрите, какую прекрасную построили инфраструктуру. Но на этих прекрасных стадионах нужно показывать результаты. Мы же не можем заявить, как это сделал глава РФС, что в футболе невозможно гарантировать успех сборной. У нас 105 профессиональных клубов, больше в мире ни у кого нет. Ну для чего они? Надо гнаться за качеством, а не за количеством», — сказал Газзаев в эфире программы «Тотальный разбор».