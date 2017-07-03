Арана, которым интересуется ЦСКА, заявил о желании остаться в «Коринтиансе»

Защитник «Коринтианс» Гильерме Арана прокомментировал информацию в СМИ о предложениях от других клубов.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА, а накануне Blog do Perrone сообщил, что «армейцы» планируют в ближайшие дни сделать «Коринтиансу» предложение о трансфере 20-летнего игрока в размере € 8-10 млн.
«Я хочу остаться в «Коринтиансе». Это очень хорошая команда, мы в ней как одна семья. Я не обращаю внимания на спекуляции в Интернете. Информация о предложениях появляется в СМИ, однако лично мне никаких предложений не поступало. Я сосредоточен на «Коринтиансе», в котором надеюсь остаться до конца этого года», — цитирует Арану Meu Timao.
Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 10 матчей и отметился двумя результативными передачами.