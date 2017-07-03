Каррагер: ни один из летних новичков «Эвертона» не заиграл бы в «Ливерпуле»!

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер дал понять, что не впечатлён летней трансферной компанией в исполнении другого клуба из Ливерпуля — «Эвертона».
«Эвертон» подписал уже четырёх игроков, но ни один из них не заиграл бы в «Ливерпуле»!" — написал Каррагер на своей странице в социальной сети «Твиттер».
К моменту появления записи «Эвертон» приобрел Сандро Рамиреса, Дави Классена, Джордана Пикфорда и Анри Оникуру. Вскоре «ириски» объявили о переходе Майкла Кина, сумма трансфера с учётом бонусов может вырасти до £ 30 млн.