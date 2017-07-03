Экс-хавбек «Крыльев Советов» Бруно подписал контракт с «Серкль Брюгге»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. 25-летний футболист подписал соглашение с клубом «Серкль Брюгге», которое рассчитано на один год, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщал, что самарский клуб, который вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона, делал предложение Бруно.
Бруно выступал в «Крыльях Советов» с 2016 года. Футболист также известен по выступлениям во французских «Лилле», «Бастии», «Эвиане» и «Лорьяне». В минувшем сезоне РФПЛ Бруно провёл 17 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.