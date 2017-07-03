Черчесов: Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так и нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не сомневается во вратаре Игоре Акинфееве, несмотря на его ошибку в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).
«У нас нет такого, что мы ищем виновного. Во-первых, у вас есть слово «ошибка», а мы говорим иначе — «просчёт». Не хотелось бы рассуждать об отдельных игроках. Мы не делим игроков на тех, кто совершил просчёт, и на остальных, а иначе не будет команды. После таких игр, удачных или неудачных, иногда надо по-мужски помолчать. Мы помолчали. Успокоились, двигаемся дальше. Самое главное не то, что случилось, а то, что происходит после. Реакция должна быть профессиональная, и у Игоря — только такая.
Я бы не ставил ошибки Акинфеева на больших турнирах в один ряд. Он великолепно себя чувствовал. Кто сказал, что у него нет конкуренции? Габулов был в великолепном состоянии, как и Гилерме, Беленов. Сложно было определить, кого не ставить в заявку. Игорь был номером один, и у нас как не было сомнений, так их нет и сейчас. Конкуренты должны проявлять себя, ни у кого не будет поблажек. Если конкуренты говорят, что они сейчас за спиной Акинфеева, — это нормально. Но они должны быть готовы в любой момент выйти на поле», — сказал Черчесов в эфире «Все на матч».
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.