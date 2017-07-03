Черчесов: лимит на легионеров есть во всех странах, не надо всё к нему сводить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о допущенных ошибках на Кубке конфедераций и попросил не сводить проблемы команды к лимиту на легионеров.
«Если ты ошибся, то ты знал, что делать. Если ты сталкиваешься с чем-то в первый раз, то приобретаешь опыт. Слишком резкие решения были перед Португалией. Может быть, маловато было дней на подготовку. Думаю, в этом плане можно себе поставить неуд. Это не ошибка, поскольку до этого я с таким не сталкивался. Главное — не обманывать себя. Дело не в составе на Португалию, а в том, что футболист сконцентрирован на себе, и если он что-то не уловил, на таком турнире это будет плачевно.
То, что в сборной нет легионеров, — это не проблема. Если футболисты перейдут в другие лиги, это будет подспорьем. Лимит — зло? Неужели футболист X работает над собой, поскольку есть конкуренция? Задача Акинфеева — быть лучшим в своей лиге или в лиге с Нойером и прочими? Если нет самомотивации, надо подталкивать. Мы стараемся следить за тем, у кого есть самомотивация и на них ориентируемся. Любому футболисту надо помогать, мотивировать, но он сам должен себя мотивировать в большей степени. Вот кто мотивирует Роналду? Мы упускаем глобальные вещи. Роналду — чемпион Испании, выиграл Лигу чемпионов. Санчес, Видаль… Кто-то их просит играть за сборную? Вот такие вещи надо ставить на первый план, и я таких игроков привожу в пример. Лимит же есть во всех странах, и не надо всё к нему сводить. Футболист должен сам стремиться. Мы говорим про Роналду, а у нас есть свои игроки, которые тоже отпахали сезон, выходили травмированными, но старались, работали. Ни один футболист у нас не свернул ни налево, ни направо. Все вели себя нормально.
Уезжать ли Головину в Англию? Футболист должен принимать решение сам. И со Смоловым мы вчера общались — то же самое. Со стороны может казаться так, но у игрока должен быть внутренний голос. Переезд кого-то в Англию для нас был бы плюсом. Мы знаем, как Венгер работает с молодыми. Думаю, Саша попал бы в хорошие руки и прогрессировал», — сказал Черчесов в эфире «Все на матч».